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Published by lebarmy14 on أربعاء, 07/08/2026 - 10:22
توفيت الحاجة أمون بزون والدة العميد الإداري المتقاعد عدنان درويش (۸۳۰۳۰۲) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة أمون بزون والدة العميد الإداري المتقاعد عدنان درويش (۸۳۰۳۰۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١١ من بيروت (حيث كانت قد دفنت كوديعة)، إلى بلدة عيتيت - صور حيث سيُقام المأتم الساعة ١٧.٠٠.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٢ في منزل الفقيدة الكائن في بلدة عيتيت، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على الرقمين الآتيين: ٠٣/٢٦١٦٧٥ - ٧١/٥٩٥٩٥٤.
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Date:
الأربعاء, يوليو 8, 2026