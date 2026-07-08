Published by lebarmy14 on أربعاء, 07/08/2026 - 10:22

توفيت الحاجة أمون بزون والدة العميد الإداري المتقاعد عدنان درويش (۸۳۰۳۰۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١١ من بيروت (حيث كانت قد دفنت كوديعة)، إلى بلدة عيتيت - صور حيث سيُقام المأتم الساعة ١٧.٠٠.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٢ في منزل الفقيدة الكائن في بلدة عيتيت، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على الرقمين الآتيين: ٠٣/٢٦١٦٧٥ - ٧١/٥٩٥٩٥٤.

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Date: 
الأربعاء, يوليو 8, 2026