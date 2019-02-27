توفيت السيدة اولغا عطية والدة العميد الإداري المتقاعد غسان صغيره من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 / 2019 الساعة 11:00 في كنيسة القديس ثاودورس - بينو - عكار.

تقبل التعازي قبا الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10:00 ولغاية الساعة 18:00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 11:00 ولغاية الساعة

18:00 وبتاريخ 3 / 3/ 2019 إبتداءً من الساعة 13:00 ولغاية الساعة 18:00 في صالون كنيسة نياح السيدة – شارع المكحول رأس بيروت .