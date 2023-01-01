توفيت السيدة سلوى مراد والدة العميد الإداري المتقاعد نورما رعد ووالدة زوجة الرائد الطيار الشهيد ميلاد موسى كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 1 /2023 الساعة 13.30 في كنيسة سيدة الإنتقال – تنورين الفوقا.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.30 وبعده لغاية الساعة 16.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 3 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس فوقا (مار فوقا) – غدير – جونيه، أو عبر الإتصال بالعميد الإداري المتقاعد نورما رعد على رقم الهاتف: 727102 /71.