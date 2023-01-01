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Published by lebarmy2 on أحد, 01/01/2023 - 17:48
توفيت السيدة سلوى مراد والدة العميد الإداري المتقاعد نورما رعد ووالدة زوجة الرائد الطيار الشهيد ميلاد موسى كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سلوى مراد والدة العميد الإداري المتقاعد نورما رعد ووالدة زوجة الرائد الطيار الشهيد ميلاد موسى كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 1 /2023 الساعة 13.30 في كنيسة سيدة الإنتقال – تنورين الفوقا.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.30 وبعده لغاية الساعة 16.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 3 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس فوقا (مار فوقا) – غدير – جونيه، أو عبر الإتصال بالعميد الإداري المتقاعد نورما رعد على رقم الهاتف: 727102 /71.
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Date:
الأحد, يناير 1, 2023