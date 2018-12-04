توفيت السيدة جورجيت بو منصف والدة العميد الإداري المتقاعد يوسف بو منصف من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 4 / 2018 الساعة 15,00 في كنيسة مار يوسف – عين زبدة – البقاع الغربي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 14 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة ، وبتاريخ 15 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديسة تقلا – سد البوشرية.

( رقم هاتف العميد الإداري المتقاعد بو منصف : 03/960306 ).