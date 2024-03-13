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Published by lebarmy3 on أربعاء, 03/13/2024 - 21:59
توفيت السيدة جوزفين مزرعاني والدة العميد الإداري المتقاعد يوسف سلامي (830251) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جوزفين مزرعاني والدة العميد الإداري المتقاعد يوسف سلامي (830251) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 3 / 2024 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة النجاة - المرداشة - بطشاي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 15 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:78/843334.
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Date:
الأربعاء, مارس 13, 2024