توفيت السيدة جوزفين مزرعاني والدة العميد الإداري المتقاعد يوسف سلامي (830251) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 3 / 2024 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة النجاة - المرداشة - بطشاي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 15 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:78/843334.