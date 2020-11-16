توفيت السيدة جورجيت والدة العميد الإداري فاديا صقر من مديرية التوجيه، وشقيقة كل من العميد المتقاعد بيير أبو حنا والنقيب المتقاعد ديب أبو حنا كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس المارونية – المعلقة.

تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابط العام صاحبة العلاقة على رقم الهاتف: 075975 /76