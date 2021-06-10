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Published by lebarmy5 on أربعاء, 10/06/2021 - 19:06
توفيت السيدة زينب ياسين والدة العميد الاداري علي بو حمدان مدير التعليم في اركان الجيش للعمليات.
توفيت السيدة زينب ياسين والدة العميد الاداري علي بو حمدان مدير التعليم في اركان الجيش للعمليات.
يقام المأتم بتاريخ 7 /10 /2021 الساعة 11,00 في بلدة غريفة – الشوف (دار البلدة).
تقبل التعازي بعد الدفن في دار البلدة المذكورة وبتاريخ 8 /10 /2021 إبتداء من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 17,00 في دار الطائفة الدرزية – فردان – بيروت وبتاريخي 9 و10 /10 /2021 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في دار غريفة – الشوف (دار البلدة)، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 203059 /03.
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Date:
الأربعاء, أكتوبر 6, 2021