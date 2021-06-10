توفيت السيدة زينب ياسين والدة العميد الاداري علي بو حمدان مدير التعليم في اركان الجيش للعمليات.

يقام المأتم بتاريخ 7 /10 /2021 الساعة 11,00 في بلدة غريفة – الشوف (دار البلدة).

تقبل التعازي بعد الدفن في دار البلدة المذكورة وبتاريخ 8 /10 /2021 إبتداء من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 17,00 في دار الطائفة الدرزية – فردان – بيروت وبتاريخي 9 و10 /10 /2021 ابتداء من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في دار غريفة – الشوف (دار البلدة)، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 203059 /03.