توفيت والدة العميد الركن الإداري المتقاعد بيار يونس (۸۳۰٢٥۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٨ الساعة ۱۱:۰۰ في كنيسة سيدة الانتقال - القبيات - الضهر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٤/٨/١٩ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۳۰ في صالون كنيسة مار شربل - أدونيس، أو عبر الاتصال بالعميد الركن الإداري المتقاعد بيار يونس على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۷۳۰۰۹۱.