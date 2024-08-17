- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on سبت, 08/17/2024 - 13:07
توفيت والدة العميد الركن الإداري المتقاعد بيار يونس (۸۳۰٢٥۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٨ الساعة ۱۱:۰۰ في كنيسة سيدة الانتقال - القبيات - الضهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٤/٨/١٩ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۳۰ في صالون كنيسة مار شربل - أدونيس، أو عبر الاتصال بالعميد الركن الإداري المتقاعد بيار يونس على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۷۳۰۰۹۱.
Ar
Date:
السبت, أغسطس 17, 2024