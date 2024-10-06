توفيت الشيخة إنعام أمين الأحمدية والدة العميد الركن الإداري باسم الأحمدية قائد منطقة الشمال بالوكالة.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١١ الساعة ١١:٠٠ في الرابطة الخيرية الاجتماعية صوفر - عاليه.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ۱۲ و ۲۰۲٤/٦/۱۳ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في الرابطة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٢٤٤٧١.