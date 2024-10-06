Published by lebarmy2 on اثنين, 06/10/2024 - 21:28

توفيت الشيخة إنعام أمين الأحمدية والدة العميد الركن الإداري باسم الأحمدية قائد منطقة الشمال بالوكالة.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١١ الساعة ١١:٠٠ في الرابطة الخيرية الاجتماعية صوفر - عاليه.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ۱۲ و ۲۰۲٤/٦/۱۳ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في الرابطة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٢٤٤٧١.

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Date: 
الاثنين, يونيو 10, 2024