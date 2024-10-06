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Published by lebarmy2 on اثنين, 06/10/2024 - 21:28
توفيت الشيخة إنعام أمين الأحمدية والدة العميد الركن الإداري باسم الأحمدية قائد منطقة الشمال بالوكالة.
توفيت الشيخة إنعام أمين الأحمدية والدة العميد الركن الإداري باسم الأحمدية قائد منطقة الشمال بالوكالة.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١١ الساعة ١١:٠٠ في الرابطة الخيرية الاجتماعية صوفر - عاليه.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ۱۲ و ۲۰۲٤/٦/۱۳ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في الرابطة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٢٤٤٧١.
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Date:
الاثنين, يونيو 10, 2024