توفيت السيدة ديبة مخايل عبد الأحد والدة العميد الركن الطيار المتقاعد طاني شهوان (٨٢٠١٨٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٢/١٧ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة القديسة ريتا - سن الفيل - المتن وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۱۸ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.

الاثنين, فبراير 16, 2026