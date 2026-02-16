توفيت السيدة ديبة مخايل عبد الأحد والدة العميد الركن الطيار المتقاعد طاني شهوان (٨٢٠١٨٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٢/١٧ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة القديسة ريتا - سن الفيل - المتن وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۱۸ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.