توفيت السيدة فيوليت جميل بارود والدة العميد الركن الطيّار المتقاعد عساف ابراهيم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 11 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار نقولا للروم الأورثوذكس - مشغرة.

تقبل التعازي بتاريخ 18 / 11 / 2022 في منزل العائلة - مشغرة وقبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة السيدة للروم الأورثوذكس - المنصورية - المتن، أو عبر الإتصال بالعميد الركن الطيّار المتقاعد عساف ابراهيم على رقم الهاتف:71/919198.