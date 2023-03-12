توفيت السيدة ليندا الحسامي والدة العميد الركن القيم المتقاعد مصباح الحسامي (770060) ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد الامير عصام شهاب (770036) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 12 / 2023 عقب صلاة الظهر في جامع جبيل وتوارى الثرى في جبانة جبيل.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيدة الكائن في منطقة ساقية الجنزير، قرب مركز البريد شارع جورج زوين بناية الريان الطابق الخامس، وبتاريخي 4 و 5 / 12 / 2023 إبتداءًمن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة خليل الهبري - جامع الخاشقجي، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

- العميد الركن القيم المتقاعد مصباح الحسامي:71/858838.

- العميد الركن المتقاعد الامير عصام شهاب:03/637007.