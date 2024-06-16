توفيت السيدة حياة ديب شمعون والدة العميد الركن المتقاعد أنطوان أبي سمرا (٨٠٠٠١٨) وشقيقة العميد الركن المتقاعد طلال شمعون (٧٢٠٠٠٦) ووالدة زوجة العميد المتقاعد منصور بوناصيف (٧٢٠١١٥) جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٧ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار شعيا – برمانا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخي ١٨ و٢٠٢٤/٦/١٩ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالأرقام التالية:

- العميد الركن المتقاعد طلال شمعون: ٠٣/٢٧٢٣٧٣.

- العميد الركن المتقاعد أنطوان أبي سمرا: ٠٣/٤٠٢٨٠٢.

- العميد المتقاعد منصور بوناصيف: ٠٣/٢٥٩٥٦٤.