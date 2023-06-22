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Published by lebarmy2 on خميس, 06/22/2023 - 20:02
توفيت السيدة جوليا طانيوس أبي غانم والدة العميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي 830165 من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة جوليا طانيوس أبي غانم والدة العميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي 830165 من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 6 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار أفرام الرعائية – كفردبيان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيس المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي على رقم الهاتف: 722202 /81.
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Date:
الخميس, يونيو 22, 2023