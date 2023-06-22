Published by lebarmy2 on خميس, 06/22/2023 - 20:02

توفيت السيدة جوليا طانيوس أبي غانم والدة العميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي 830165 من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 6 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار أفرام الرعائية – كفردبيان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيس المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد ادوار عقيقي على رقم الهاتف: 722202 /81.

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Date: 
الخميس, يونيو 22, 2023