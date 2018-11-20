توفيت الشيخة رضى سلمان الأحمدية والدة العميد الركن المتقاعد المتوفي سامي الأحمدية من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 11 / 2018 الساعة 12.00 في مركز الرابطة الخيرية الإجتماعية – صوفر.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ 22 و 23 و 24 / 11 / 2018 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الرابطة المذكورة أعلاه.