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Published by lebarmy4 on أربعاء, 11/21/2018 - 13:59
توفيت الشيخة رضى سلمان الأحمدية والدة العميد الركن المتقاعد المتوفي سامي الأحمدية من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الشيخة رضى سلمان الأحمدية والدة العميد الركن المتقاعد المتوفي سامي الأحمدية من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 11 / 2018 الساعة 12.00 في مركز الرابطة الخيرية الإجتماعية – صوفر.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ 22 و 23 و 24 / 11 / 2018 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الرابطة المذكورة أعلاه.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 20, 2018