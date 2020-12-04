توفيت السيدة نلي داود بو خالد والدة العميد الركن المتقاعد المتوفي نبيل ابو خالد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12/4/2020 الساعة 11.00 في كنيسة مارت تقلا- كفر قطرة، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

نظراً للظروف الراهنة تقبل التعازي على أحد أرقام هاتف شقيق الضابط العام المتقاعد المتوفي:

500593/ 05 – 690604/ 03 – 610588/ 71)