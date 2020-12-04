Published by lebarmy12 on أحد, 04/12/2020 - 09:07

توفيت السيدة نلي داود بو خالد والدة العميد الركن المتقاعد المتوفي نبيل ابو خالد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12/4/2020 الساعة 11.00 في كنيسة مارت تقلا- كفر قطرة، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
نظراً للظروف الراهنة تقبل التعازي على أحد أرقام هاتف شقيق الضابط العام المتقاعد المتوفي:
500593/ 05 – 690604/ 03 – 610588/ 71)

 

 

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Date: 
السبت, أبريل 11, 2020