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Published by lebarmy12 on أحد, 04/12/2020 - 09:07
توفيت السيدة نلي داود بو خالد والدة العميد الركن المتقاعد المتوفي نبيل ابو خالد من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نلي داود بو خالد والدة العميد الركن المتقاعد المتوفي نبيل ابو خالد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12/4/2020 الساعة 11.00 في كنيسة مارت تقلا- كفر قطرة، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
نظراً للظروف الراهنة تقبل التعازي على أحد أرقام هاتف شقيق الضابط العام المتقاعد المتوفي:
500593/ 05 – 690604/ 03 – 610588/ 71)
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Date:
السبت, أبريل 11, 2020