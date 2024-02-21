- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 02/26/2024 - 14:26
توفيت السيدة وداد عبد الصمد والدة العميد الركن المتقاعد المتوفّي غسان عبد الصمد (820172) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 23 / 2 / 2024 الساعة 11,00 في دار بلدة عماطور - الشوف.
تقبل التعازي بتاريخ 25 / 2 / 2024 ابتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 12,00 في دار البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:
- السيد فيصل عبد الصمد: 03/074628.
- السيد وجدي عبد الصمد : 76/490105.
Ar
Date:
الأربعاء, فبراير 21, 2024