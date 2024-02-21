Published by lebarmy15 on اثنين, 02/26/2024 - 14:26

توفيت السيدة وداد عبد الصمد والدة العميد الركن المتقاعد المتوفّي غسان عبد الصمد (820172) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 23 / 2 / 2024 الساعة 11,00 في دار بلدة عماطور - الشوف.

 تقبل التعازي بتاريخ 25 / 2 / 2024 ابتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 12,00 في دار البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:

- السيد فيصل عبد الصمد: 03/074628.

- السيد وجدي عبد الصمد : 76/490105.

 

 

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Date: 
الأربعاء, فبراير 21, 2024