توفيت والدة العميد الركن المتقاعد الياس ساسين (850028) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 7 / 2023 الساعة 17.00 في كنيسة مار الياس الحي – حوش الأمراء - زحلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 26 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار مارون الشياح.