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Published by lebarmy10 on خميس, 07/02/2026 - 08:15
توفيت السيدة فدوى عاصي والدة العميد الركن المتقاعد الياس طعوم (٨٦۰۰٨٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة فدوى عاصي والدة العميد الركن المتقاعد الياس طعوم (٨٦۰۰٨٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢ الساعة ۱۷.۰۰ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - الشيخ محمد - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ۱۳.۰۰ وابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰، ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة مار الياس - المطيلب - المتن.
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Date:
الأربعاء, يوليو 1, 2026