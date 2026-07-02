توفيت السيدة فدوى عاصي والدة العميد الركن المتقاعد الياس طعوم (٨٦۰۰٨٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢ الساعة ۱۷.۰۰ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - الشيخ محمد - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ۱۳.۰۰ وابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰، ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة مار الياس - المطيلب - المتن.