توفيت الحاجة بهية بدوي والدة العميد الركن المتقاعد الياس فرحات (730058) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 20 / 8 / 2023 الساعة 13.00 في جبانة بلدة عنقون – صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 21،22،23و24 /8 / 2023 في منزل العائلة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – الساحة العامة، وبتاريخ 25 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف مبنى المديرية العامة لأمن الدولة، وسيقام ذكرى مرور أسبوع على وفاتها بتاريخ 26 / 8 / 2023 الساعة 17.00 في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 223420 /03.