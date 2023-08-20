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Published by lebarmy16 on اثنين, 08/21/2023 - 06:37
توفيت الحاجة بهية بدوي والدة العميد الركن المتقاعد الياس فرحات (730058) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة بهية بدوي والدة العميد الركن المتقاعد الياس فرحات (730058) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 20 / 8 / 2023 الساعة 13.00 في جبانة بلدة عنقون – صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 21،22،23و24 /8 / 2023 في منزل العائلة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – الساحة العامة، وبتاريخ 25 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف مبنى المديرية العامة لأمن الدولة، وسيقام ذكرى مرور أسبوع على وفاتها بتاريخ 26 / 8 / 2023 الساعة 17.00 في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 223420 /03.
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Date:
الأحد, أغسطس 20, 2023