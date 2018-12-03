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Published by lebarmy2 on اثنين, 03/12/2018 - 18:50
توفيت السيدة هند امين نعوس والدة العميد الركن المتقاعد امين قاطرجي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة هند امين نعوس والدة العميد الركن المتقاعد امين قاطرجي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 3 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس – تل عباس الغربي – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 14 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة النبي إيليا للروم الأرثوذكس – المطيلب – المتن، وبتاريخ 15 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار الياس – سن الفيل.
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد امين قاطرجي 377446 /03).
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Date:
الاثنين, مارس 12, 2018