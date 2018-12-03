توفيت السيدة هند امين نعوس والدة العميد الركن المتقاعد امين قاطرجي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 3 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس – تل عباس الغربي – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 14 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة النبي إيليا للروم الأرثوذكس – المطيلب – المتن، وبتاريخ 15 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار الياس – سن الفيل.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد امين قاطرجي 377446 /03).