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Published by lebarmy12 on خميس, 05/17/2018 - 16:30
توفيت السيدة ليلى البعيني والدة العميد الركن المتقاعد انور البعيني والعميد الركن المتقاعد حسان البعيني كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 5 / 2018 الساعة 12,00 في دارة آل البعيني – مزرعة الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 20,00 في الدارة المذكورة أعلاه وبتاريخي 19 و 20 / 5 / 2018 في منزل الفقيدة الكائن في مزرعة الشوف وبتاريخ 21 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في دار الطائفة الدرزية – فردان.
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد انور البعيني 03/387678).
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Date:
الخميس, مايو 17, 2018