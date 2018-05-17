توفيت السيدة ليلى البعيني والدة العميد الركن المتقاعد انور البعيني والعميد الركن المتقاعد حسان البعيني كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 5 / 2018 الساعة 12,00 في دارة آل البعيني – مزرعة الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 20,00 في الدارة المذكورة أعلاه وبتاريخي 19 و 20 / 5 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في دار الطائفة الدرزية – فردان.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد انور البعيني 03/387678).