توفيت السيدة سميرة بصبوص والدة العميد الركن المتقاعد باسم بصبوص من ضباط الجيش اللبناني،ووالدة زوجة اللواء المتقاعد ابراهيم بصبوص (مدير عام قوى الأمن الداخلي سابقاً).

يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 / 2022 بعد صلاة الظهر في بلدة داريا – الشوف، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 4و5 / 2 / 2022 في منزل زوج الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي الرويس، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:

-اللواء المتقاعد ابراهيم بصبوص:242010 /70.

-العميد الركن المتقاعد باسم بصبوص:240393 /03.