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Published by lebarmy3 on خميس, 02/03/2022 - 14:05
توفيت السيدة سميرة بصبوص والدة العميد الركن المتقاعد باسم بصبوص من ضباط الجيش اللبناني،ووالدة زوجة اللواء المتقاعد ابراهيم بصبوص (مدير عام قوى الأمن الداخلي سابقاً).
توفيت السيدة سميرة بصبوص والدة العميد الركن المتقاعد باسم بصبوص من ضباط الجيش اللبناني،ووالدة زوجة اللواء المتقاعد ابراهيم بصبوص (مدير عام قوى الأمن الداخلي سابقاً).
يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 / 2022 بعد صلاة الظهر في بلدة داريا – الشوف، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 4و5 / 2 / 2022 في منزل زوج الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي الرويس، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:
-اللواء المتقاعد ابراهيم بصبوص:242010 /70.
-العميد الركن المتقاعد باسم بصبوص:240393 /03.
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Date:
الخميس, فبراير 3, 2022