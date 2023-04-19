توفيت السيدة ملوك التنوخي والدة العميد الركن المتقاعد باسم عبد الله من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 19 / 4 / 2023 الساعة 15.00 في بلدة الخيام.

تقبل التعازي بتاريخي 19 و20 / 4 / 2023 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه - الحي الجنوبي، وبتاريخ 23 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 في حسينية البلدة المذكورة أعلاه – الحي الجنوبي، وبتاريخ 25 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في جامع الحسنين حارة حريك،أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 657718 / 03.