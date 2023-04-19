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Published by lebarmy4 on أربعاء, 04/19/2023 - 23:02
توفيت السيدة ملوك التنوخي والدة العميد الركن المتقاعد باسم عبد الله من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ملوك التنوخي والدة العميد الركن المتقاعد باسم عبد الله من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 19 / 4 / 2023 الساعة 15.00 في بلدة الخيام.
تقبل التعازي بتاريخي 19 و20 / 4 / 2023 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه - الحي الجنوبي، وبتاريخ 23 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 في حسينية البلدة المذكورة أعلاه – الحي الجنوبي، وبتاريخ 25 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في جامع الحسنين حارة حريك،أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 657718 / 03.
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Date:
الأربعاء, أبريل 19, 2023