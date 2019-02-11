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Published by lebarmy3 on سبت, 11/02/2019 - 13:59
توفيت السيدة سعدى حلاوي والدة كل من العميد الركن المتقاعد بسام ابو المنى والعميد المتقاعد حسان ابو المنى كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ 3 / 11 / 2019 الساعة 12.00 في قاعة مجلس تربة الدروز - فردان.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيدة الكائن في عين التينة - بناية المنى - الطابق الرابع، وبتاريخ 5 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة المجلس المذكورة أعلاه.(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد بسام ابو المنى 03/654639)
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Date:
السبت, نوفمبر 2, 2019