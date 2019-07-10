توفيت السيدة سلمى يارد والدة كل من العميد الركن المتقاعد بسام الخوري والمقدم المتقاعد نديم الخوري كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 10 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس الجديدة في بلدة كفر نبرخ- الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 7 /10 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس الجديدة- كفر نبرخ وبتاريخ 8 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية 18.00 في صالون كنيسة مار يوحنا الحبيب- الحازمية.