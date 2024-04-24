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Published by lebarmy3 on خميس, 04/25/2024 - 08:49
توفيت السيدة نجلا الحلو والدة العميد الركن المتقاعد جان الحلو (٨٤۰۰۱۳) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نجلا الحلو والدة العميد الركن المتقاعد جان الحلو (٨٤۰۰۱۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار مارون الرعائية - جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة سيدة لورد - فرن الشباك، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٤٣٦١٨.
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Date:
الأربعاء, أبريل 24, 2024