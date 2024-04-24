Published by lebarmy3 on خميس, 04/25/2024 - 08:49

توفيت السيدة نجلا الحلو والدة العميد الركن المتقاعد جان الحلو (٨٤۰۰۱۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار مارون الرعائية - جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة سيدة لورد - فرن الشباك، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٤٣٦١٨.

Ar
Date: 
الأربعاء, أبريل 24, 2024