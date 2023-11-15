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Published by lebarmy14 on أربعاء, 11/15/2023 - 13:59
توفيت السيدة ربيكا دونيان والدة العميد الركن المتقاعد جان جبور (850098) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ربيكا دونيان والدة العميد الركن المتقاعد جان جبور (850098) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 14 / 11 / 2023 الساعة 15,30 في كنيسة سيدة الإنتقال - القبيات الضهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 16 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة السيدة – الفنار .
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 14, 2023