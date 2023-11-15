توفيت السيدة ربيكا دونيان والدة العميد الركن المتقاعد جان جبور (850098) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 14 / 11 / 2023 الساعة 15,30 في كنيسة سيدة الإنتقال - القبيات الضهر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 16 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة السيدة – الفنار .