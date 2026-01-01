توفيت السيدة سلوى جرجس والدة العميد الركن المتقاعد جان فرح (۸۳۰۰۳٤) من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة سيدة النياح - الفرزل.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/١/٣ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية للروم الملكيين الكاثوليك، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد جان فرح على رقم الهاتف: ۰۳/۸۷۷۷۷۹.