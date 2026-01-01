- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on خميس, 01/01/2026 - 18:01
توفيت السيدة سلوى جرجس والدة العميد الركن المتقاعد جان فرح (۸۳۰۰۳٤) من ضبّاط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سلوى جرجس والدة العميد الركن المتقاعد جان فرح (۸۳۰۰۳٤) من ضبّاط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة سيدة النياح - الفرزل.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/١/٣ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية للروم الملكيين الكاثوليك، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد جان فرح على رقم الهاتف: ۰۳/۸۷۷۷۷۹.
Ar
Date:
الخميس, يناير 1, 2026