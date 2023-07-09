توفيت السيدة أميرة الكسرواني والدة العميد الركن المتقاعد جواد ابي شقرا (830022) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 9/ 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس الحي – الدامور.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 8 / 9 /2023 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ,أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:524566/ 03.