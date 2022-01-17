- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy13 on اثنين, 01/17/2022 - 13:35
توفيت السيدة نخلة جميل جرجس والدة العميد الركن المتقاعد جورج الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2022 الساعة 11.00 في كنيسة مار ضومط – برج حمود ، وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في بيت لهيا.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10,00 وبتاريخ 19/1/2021 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:
- العميد الركن المتقاعد جورج الخوري : 833000 / 70.
- السيد جميل الخوري : 647566 / 03.
Ar
Date:
الاثنين, يناير 17, 2022