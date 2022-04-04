توفيت السيدة سنيورة بربارة والدة العميد الركن المتقاعد جوزاف الغريب من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 4 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار جاورجيوس للروم الارثوذكس - عيتا الفخار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 6 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 9 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار مخايل للروم الارثوذكس - أنطلياس أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/775411.