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Published by lebarmy3 on اثنين, 04/04/2022 - 23:12
توفيت السيدة سنيورة بربارة والدة العميد الركن المتقاعد جوزاف الغريب من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سنيورة بربارة والدة العميد الركن المتقاعد جوزاف الغريب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 4 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار جاورجيوس للروم الارثوذكس - عيتا الفخار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 6 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 9 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار مخايل للروم الارثوذكس - أنطلياس أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/775411.
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Date:
الاثنين, أبريل 4, 2022