توفيت السيدة ايفون نادر والدة العميد الركن المتقاعد جوزاف ضاهر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 4 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة الحبل بلا دنس – القبيات.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، وبتاريخ 15 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 16 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة السانت تيريز – المنصورية، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 297074 / 03 .