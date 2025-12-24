- En
Published by lebarmy4 on أربعاء, 12/24/2025 - 10:20
توفيت السيدة وداد عون والدة العميد الركن المتقاعد جوزف فرنسيس (٧٧٠٠٠٨) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٦ الساعة ۱۲.٠۰ في كنيسة القديسة ريتا - حرش تابت، وتوارى الثرى في مدافن العائلة - العيشية.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۲۷ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد جوزف فرنسيس على رقم الهاتف: ٠٣/٤٨٩٠٠٣.
الأربعاء, ديسمبر 24, 2025