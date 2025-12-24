توفيت السيدة وداد عون والدة العميد الركن المتقاعد جوزف فرنسيس (٧٧٠٠٠٨) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٦ الساعة ۱۲.٠۰ في كنيسة القديسة ريتا - حرش تابت، وتوارى الثرى في مدافن العائلة - العيشية.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۲۷ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد جوزف فرنسيس على رقم الهاتف: ٠٣/٤٨٩٠٠٣.