توفيت السيدة ماري بطرس روحانا والدة العميد الركن المتقاعد جوزيف بولس 940156 من ضبّاط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 7 / 2023 الساعة 18.00 في كنيسة مار مارون - بيصور - قضاء جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12.00 وبتاريخ 30 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 31 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار ضومط - برج حمود، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/545467.