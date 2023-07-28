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Published by lebarmy3 on سبت, 07/29/2023 - 18:23
توفيت السيدة ماري بطرس روحانا والدة العميد الركن المتقاعد جوزيف بولس 940156 من ضبّاط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 29 / 7 / 2023 الساعة 18.00 في كنيسة مار مارون - بيصور - قضاء جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12.00 وبتاريخ 30 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 31 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار ضومط - برج حمود، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/545467.
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Date:
الجمعة, يوليو 28, 2023