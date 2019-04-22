Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 04/23/2019 - 10:49

توفيت الحاجة فضة العبدالله والدة كل من العميد الركن المتقاعد حسام حاطوم والعميد المتقاعد وائل حاطوم والملازم اول الشهيد معين حاطوم جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 4 /2019 الساعة 11.30 في جبانة الرادوف.
تقبل التعازي بتاريخ 22 / 4 /2019 للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في حارة حريك – شارع بعجور وبتاريخ 23 / 4 /2019 قبل الدفن للرجال في حسينية آل بعجور وللنساء في منزل الفقيدة وبعد الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيدة.

 

Ar
Date: 
الاثنين, أبريل 22, 2019