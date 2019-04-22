- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 04/23/2019 - 10:49
توفيت الحاجة فضة العبدالله والدة كل من العميد الركن المتقاعد حسام حاطوم والعميد المتقاعد وائل حاطوم والملازم اول الشهيد معين حاطوم جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة فضة العبدالله والدة كل من العميد الركن المتقاعد حسام حاطوم والعميد المتقاعد وائل حاطوم والملازم اول الشهيد معين حاطوم جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 4 /2019 الساعة 11.30 في جبانة الرادوف.
تقبل التعازي بتاريخ 22 / 4 /2019 للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في حارة حريك – شارع بعجور وبتاريخ 23 / 4 /2019 قبل الدفن للرجال في حسينية آل بعجور وللنساء في منزل الفقيدة وبعد الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيدة.
Ar
Date:
الاثنين, أبريل 22, 2019