توفيت والدة العميد الركن المتقاعد حسن أيوب من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 6 /2017 الساعة 16.00 في جبانة بلدة يحمر الشقيف – قضاء النبطية.

تقبل التعازي طيلة أيام الاسبوع في منزل الفقيدة في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 21 / 6 /2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – بيروت.