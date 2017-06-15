- En
- Fr
- عربي
Published by aahajhassan on خميس, 06/15/2017 - 18:50
توفيت والدة العميد الركن المتقاعد حسن أيوب من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت والدة العميد الركن المتقاعد حسن أيوب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 6 /2017 الساعة 16.00 في جبانة بلدة يحمر الشقيف – قضاء النبطية.
تقبل التعازي طيلة أيام الاسبوع في منزل الفقيدة في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 21 / 6 /2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – بيروت.
Ar
Date:
الخميس, يونيو 15, 2017