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Published by lebarmy13 on أربعاء, 01/09/2019 - 10:44
توفيت السيدة فاطمة بشروش والدة العميد الركن المتقاعد حسن بشروش من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة فاطمة بشروش والدة العميد الركن المتقاعد حسن بشروش من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 1 / 2019 الساعة 15.00 في جبانة بلدة حبوش – قضاء النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حسن بشروش 031918 / 03).
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Date:
الثلاثاء, يناير 8, 2019