Published by lebarmy13 on أربعاء, 01/09/2019 - 10:44

توفيت السيدة فاطمة بشروش والدة العميد الركن المتقاعد حسن بشروش من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 1 / 2019 الساعة 15.00 في جبانة بلدة حبوش – قضاء النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حسن بشروش 031918 / 03).

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Date: 
الثلاثاء, يناير 8, 2019