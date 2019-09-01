توفيت السيدة فاطمة بشروش والدة العميد الركن المتقاعد حسن بشروش من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 1 / 2019 الساعة 15.00 في جبانة بلدة حبوش – قضاء النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.

(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حسن بشروش 031918 / 03).