توفيت الحاجة زينب شري والدة العميد الركن المتقاعد حسن كريم (800052) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 2 / 2024 الساعة 12.30 في خربة سلم – الجنوب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد حسن كريم على رقم الهاتف: 283434 / 03.