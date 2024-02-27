Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 02/27/2024 - 11:55

توفيت الحاجة زينب شري والدة العميد الركن المتقاعد حسن كريم (800052) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 2 / 2024 الساعة 12.30 في خربة سلم – الجنوب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد حسن كريم على رقم الهاتف: 283434 / 03.

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Date: 
الثلاثاء, فبراير 27, 2024