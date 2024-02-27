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Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 02/27/2024 - 11:55
توفيت الحاجة زينب شري والدة العميد الركن المتقاعد حسن كريم (800052) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة زينب شري والدة العميد الركن المتقاعد حسن كريم (800052) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 2 / 2024 الساعة 12.30 في خربة سلم – الجنوب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي قرب المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد حسن كريم على رقم الهاتف: 283434 / 03.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 27, 2024