توفيت الحاجة زينب خير الدين والدة العميد الركن المتقاعد حسين خير الدين ( 940200 ) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 2 / 2024 الساعة 15,00 في بلدة مجدلون - بعلبك.

تقبل التعازي بتواريخ 20 , 21 و 22 / 2 / 2024 إبتداء من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 15,00 في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد حسين خير الدين على رقم الهاتف:79/146016.