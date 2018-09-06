توفيت السيدة جميلة حرب والدة كل من العميد الركن المتقاعد حميد اسكندر والمقدم الإداري المتقاعد المتوفي رامز اسكندر كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 6 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الزروع – شليفا – قضاء بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 11 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة الصعود – ضبية (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حميد اسكندر: 03/886628).