توفيت الحاجة أميرة رسلان الحجار والدة العميد الركن المتقاعد خالد الحجار (860070) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 9 / 2023 بعد صلاة الظهر , وتوارى الثرى في جبانة بلدة شحيم – مرج علي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 5 و 6 / 9 / 2023 في منزل إبن الفقيدة السيد مروان الحجار الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي التياب – عين شوعة , أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد خالد الحجار على رقم الهاتف:409111 /03 .