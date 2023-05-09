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Published by lebarmy4 on ثلاثاء, 09/05/2023 - 14:00
توفيت الحاجة أميرة رسلان الحجار والدة العميد الركن المتقاعد خالد الحجار (860070) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 9 / 2023 بعد صلاة الظهر , وتوارى الثرى في جبانة بلدة شحيم – مرج علي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 5 و 6 / 9 / 2023 في منزل إبن الفقيدة السيد مروان الحجار الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حي التياب – عين شوعة , أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد خالد الحجار على رقم الهاتف:409111 /03 .
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Date:
الاثنين, سبتمبر 4, 2023