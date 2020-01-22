Published by lebarmy5 on أربعاء, 01/22/2020 - 21:22

توفيت السيدة سعدى نخلة والدة العميد الركن المتقاعد داود فرج من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 23 /1 /2020 الساعة 14,00 في كنيسة مار الياس – عانا – البقاع الغربي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 24 /1 /2020 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 26 و27 /1 /2020 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة الصعود – ضبية.

 

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Date: 
الأربعاء, يناير 22, 2020