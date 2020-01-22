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Published by lebarmy5 on أربعاء, 01/22/2020 - 21:22
توفيت السيدة سعدى نخلة والدة العميد الركن المتقاعد داود فرج من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سعدى نخلة والدة العميد الركن المتقاعد داود فرج من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 23 /1 /2020 الساعة 14,00 في كنيسة مار الياس – عانا – البقاع الغربي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 24 /1 /2020 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 26 و27 /1 /2020 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة الصعود – ضبية.
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Date:
الأربعاء, يناير 22, 2020