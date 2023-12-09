توفيت السيدة لوريس بو شبل والدة العميد الركن المتقاعد رؤوف الصياح(800149) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 9 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار ضومط – عين الخروبة – المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.0 وبتاريخ 13 / 9 /2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه او عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد رؤوف الصياح على رقم الهاتف : 624047/ 03.