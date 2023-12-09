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Published by lebarmy14 on ثلاثاء, 09/12/2023 - 14:54
توفيت السيدة لوريس بو شبل والدة العميد الركن المتقاعد رؤوف الصياح(800149) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة لوريس بو شبل والدة العميد الركن المتقاعد رؤوف الصياح(800149) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 9 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار ضومط – عين الخروبة – المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.0 وبتاريخ 13 / 9 /2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه او عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد رؤوف الصياح على رقم الهاتف : 624047/ 03.
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023