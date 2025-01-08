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Published by lebarmy14 on أربعاء, 01/08/2025 - 18:17
توفيت السيدة جورجيت بطرس داغر والدة العميد الركن المتقاعد ريشار داغر (۷۱۰۱۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٩ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار مطانوس الكبير - الجميلية - الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبتاريخ ۲۰۲٥/۱/۱۲ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰٠ في صالون كنيسة سيدة الحنان - عجلتون - كسروان، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد ريشار داغر على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٠٠١٠.
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Date:
الأربعاء, يناير 8, 2025