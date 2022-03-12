توفيت السيدة جورجيت بطرس فارس والدة كل من العميد الركن المتقاعد زياد نصر من ضباط الجيش اللبناني والعميد المتقاعد مارون نصر من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووالدة زوجة العميد الركن المتقاعد جوزف فرنسيس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 12 /2022 الساعة 14.00 في كنيسة السيدة – العيشية وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 5 / 12 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس – الخريبة – الحدث، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

العميد الركن المتقاعد زياد نصر: 453565 /03.

العميد المتقاعد مارون نصر: 939960 /76.

العميد الركن المتقاعد جوزف فرنسيس: 489003 /03.