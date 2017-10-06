توفيت والدة العميد الركن المتقاعد سامي طوق من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 6 /2017 الساعة 17.00 في كنيسة السيدة – بشري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 12 / 6 /2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 14 / 6 /2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القديسة ريتا سن الفيل – حرش تابت (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد سامي الطوق 430848 /03).