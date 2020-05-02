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Published by lebarmy5 on أربعاء, 02/05/2020 - 14:29
توفيت السيدة ماري حنا الخوري والدة العميد الركن المتقاعد سايد شواح من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة ماري حنا الخوري والدة العميد الركن المتقاعد سايد شواح من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 /2 /2020 الساعة 13,00 في كنيسة مار يوسف – دير الاحمر.
تقبل التعازي بتاريخ 4 /2 /2020 وبتاريخ 5 /2 /2020 قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 8 /2 /2020 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية 18,00 في صالون كنيسة مار شربل – أدونيس.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 4, 2020