توفيت السيدة ماري حنا الخوري والدة العميد الركن المتقاعد سايد شواح من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 /2 /2020 الساعة 13,00 في كنيسة مار يوسف – دير الاحمر.

تقبل التعازي بتاريخ 4 /2 /2020 وبتاريخ 5 /2 /2020 قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 8 /2 /2020 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية 18,00 في صالون كنيسة مار شربل – أدونيس.