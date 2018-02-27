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Published by lebarmy8 on أربعاء, 02/28/2018 - 12:10
توفيت السيدة فيوليت مخلوف والدة العميد الركن المتقاعد سليم كنعان من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة فيوليت مخلوف والدة العميد الركن المتقاعد سليم كنعان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 2 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة قلب يسوع – بدارو –شارع سامي الصلح.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 1 و 2 / 3 /2018 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 27, 2018