توفيت السيدة فيوليت مخلوف والدة العميد الركن المتقاعد سليم كنعان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 2 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة قلب يسوع – بدارو –شارع سامي الصلح.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 1 و 2 / 3 /2018 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه.